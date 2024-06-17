Бегство из России? Асмус сбежала на Бали после тайной свадьбы Харламова

Кристина Асмус отправилась на Бали с дочерью после свадьбы Харламова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус уехала отдыхать на Бали с 10-летней дочерью Анастасией, которую она родила в браке с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Асмус

Об этом Асмус сообщила в своем блоге, отметив, что перелет был долгим, но она рада быть на месте. В 2020 году Асмус и Харламов развелись, продолжая совместно воспитывать дочь. В апреле 2023 года Асмус переехала, начав встречаться с коллегой Романом Евдокимовым.

6 июня 2024 года стало известно о женитьбе Харламова на актрисе Екатерине Ковальчук, младше его на 12 лет. Узнав о свадьбе, Асмус язвительно прокомментировала семейное счастье бывшего мужа, заявив, что он теперь зарабатывает деньги на следующий раздел имущества.