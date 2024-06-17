Андрей Разин забросил могилу сына и сбежал в США, оставив монумент недостроенным

Работы на могиле 16-летнего сына продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, скончавшегося в 2017 году от сердечного приступа, были приостановлены после его переезда в США.
В 2021 году Разин сообщил о завершении строительства монумента на могиле сына, над которым работали лучшие итальянские и российские мастера. Вес сооружения должен был составить почти 300 тонн, а высота — более семи метров, что сделало бы его самым крупным на кладбищах Европы. Однако спустя семь лет после смерти сына монумент не завершен — внутри часовни с золотыми куполами лежат доски и холсты.
Журналисты отмечают, что работы приостановлены из-за отъезда Разина в США, где он лечится с 2021 года. Бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Разина "иноагентом", заявив, что тот не собирается возвращаться в Россию. Разин объяснил свой отъезд необходимостью операции, которую смогли провести только американские врачи.
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