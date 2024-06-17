Андрей Разин забросил могилу сына и сбежал в США, оставив монумент недостроенным

Работы на могиле сына Андрея Разина приостановлены после его отъезда в США

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Работы на могиле 16-летнего сына продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, скончавшегося в 2017 году от сердечного приступа, были приостановлены после его переезда в США.

Фото: openverse by D-Stanley is licensed under CC BY 2.0

В 2021 году Разин сообщил о завершении строительства монумента на могиле сына, над которым работали лучшие итальянские и российские мастера. Вес сооружения должен был составить почти 300 тонн, а высота — более семи метров, что сделало бы его самым крупным на кладбищах Европы. Однако спустя семь лет после смерти сына монумент не завершен — внутри часовни с золотыми куполами лежат доски и холсты.

Журналисты отмечают, что работы приостановлены из-за отъезда Разина в США, где он лечится с 2021 года. Бывший директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов назвал Разина "иноагентом", заявив, что тот не собирается возвращаться в Россию. Разин объяснил свой отъезд необходимостью операции, которую смогли провести только американские врачи.