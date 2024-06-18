Садальский призвал вышвырнуть Баскова после скандала с Бузовой: пусть посидит без денег

Садальский заступился за Ольгу Бузову в конфликте с Басковым

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону Ольги Бузовой в конфликте звезды с Николаем Басковым.

Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman

Садальский не одобрил поведение народного артиста России Николая Баскова, который продолжил публичную полемику с Ольгой Бузовой и со всеми, кто встал на сторону звезды "Дома-2".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что наказание для Баскова должно быть очень строгим. Он считает, что Баскову нужно ограничить доступ к публичной сфере после его конфликта с коллегами по шоу-бизнесу.

"Такая ругань недопустима! Если бы я был начальником "Муз-ТВ", я его вышвырнул. Он способный, спору нет. Но после таких высказываний коллеги на коллегу я бы его убрал со всех экранов, пусть помучается, посидит без денег", — цитирует Садальского Woman.ru.

Скандал разгорелся из-за безобидной шутки Баскова на премии "Муз-ТВ", который заметил, что Ольга Бузова выбрала для выступления закрытую одежду. Это почему-то задело Ольгу, которая посоветовала певцу молчать. В ответ на это Басков противопоставил свои выдающиеся вокальные данные голосу Бузовой.