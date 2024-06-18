Ксению Собчак высмеивают за "роман" с Алексеем Арестовичем*: почему он держит российский флаг

Ксению Собчак атаковали сетевые остряки, которых впечатлили слухи о том, что журналистка бросила Константина Богомолова и закрутила роман с Алексеем Арестовичем*.
Собчак поделилась в "Инстаграме"** снимками с отдыха с сыном Платоном. Интернет-пользователи упорно высматривали на фото следы присутствия украинского военного аналитика и пропагандиста Алексея Арестовича*.
"А где Арестович?";
"Почему Алексей Арестович в скафандре и держит флаг РФ?";
"Арестович фотографировал?" — писали фолловеры под постом Ксении.
Ранее Ксения Собчак высмеяла слухи о своих любовных отношениях с Арестовичем. Данные слухи распустил украинский журналист Дмитрий Гордон***.
* внесён в списки террористов и экстремистов в РФ.
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
*** внесён в списки террористов и экстремистов в РФ
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.