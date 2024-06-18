Ксению Собчак высмеивают за "роман" с Алексеем Арестовичем*: почему он держит российский флаг

Ксению Собчак троллят из-за предполагаемого романа с Арестовичем*

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксению Собчак атаковали сетевые остряки, которых впечатлили слухи о том, что журналистка бросила Константина Богомолова и закрутила роман с Алексеем Арестовичем*.

Фото: https://vk.com/sobchak_public by ВК-аккаунт Ксении Собчак is licensed under public doman

Собчак поделилась в "Инстаграме"** снимками с отдыха с сыном Платоном. Интернет-пользователи упорно высматривали на фото следы присутствия украинского военного аналитика и пропагандиста Алексея Арестовича*.

"А где Арестович?"; "Почему Алексей Арестович в скафандре и держит флаг РФ?"; "Арестович фотографировал?" — писали фолловеры под постом Ксении.

Ранее Ксения Собчак высмеяла слухи о своих любовных отношениях с Арестовичем. Данные слухи распустил украинский журналист Дмитрий Гордон***.

* внесён в списки террористов и экстремистов в РФ.

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

*** внесён в списки террористов и экстремистов в РФ