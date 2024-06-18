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Садальский рассказал, что знаменитую актрису обманули мошенники: "Босиком бежала в банк"

Садальский рассказал об обманутой аферистами знаменитой актрисе

1:09
Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, что сумел вывести на чистую воду телефонных мошенников, но на удочку аферистов попалась знаменитая актриса.

Садальский рассказал об обманутой аферистами знаменитой актрисе
Фото: www.flickr.com by Web Summit is licensed under Creative Commons Attribuzione 2.0 Generico

Садальский объяснил, что актёров обманывают липовые представители "Википедии". Они предлагают знаменитостям править статьи на ресурсе об именитых звёздах театра и кино. Для предоставления доступа к редактированию статей они просят назвать данные из СМС.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что не поддался на уговоры и беседа с мошенниками закончилась руганью и угрозами.

Не все, однако, артисты оказываются столь благоразумны. Садальский не стал назвать имя знаменитой актрисы, однако рассказал, что аферисты добрались до её сбережений.

"Одна известная актриса, например, так любит деньги, что, когда ей предложили заработать сразу большую сумму, повелась на развод. В результате она босиком бежала в банк, а с неё в это время снимали деньги", — опубликовал своё интервью изданию "Собеседник" Садальский в "Живом журнале".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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