Певец Николай Басков обрушился с критикой на Марию Погребняк: деградация и распущенность

Певец Николай Басков поучил Марию Погребняк правилам приличия

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков разошёлся не на шутку. Армия недовольных поведением артиста женщин множится. К нападкам на певца присоединилась блогер Мария Погребняк.

Фото: https://vk.com/baskovteam by ВК-аккаунт Николая Баскова is licensed under public doman

Мария Погребняк заступилась за свою подругу Ольгу Бузову, которую обидела острота Баскова на премии "Муз-ТВ".

Мария обозвала Баскова и пристыдила его за то, что он подаёт плохой пример молодёжи. Особенно возмутил Погребняк намёк в адрес Ольги Бузовой, в котором он сравнивает пение звезды с криком козы.

В ответ на это "золотой голос России" опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором Погребняк дерётся с Миланой Тюльпановой.

"До какой степени деградации и распущенности надо дойти — это ваши слова, Мария! А чтобы женщину уважали, она прежде всего сама должна себя вести достойно!" — написал народный артист России в личном микроблоге.

Мария была поражена тем, что артист не поленился отыскать видео с ней трёхлетней давности. Она поблагодарила Баскова за то, что он не сравнил её с каким-либо животным.

Ранее Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился.