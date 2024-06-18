Фигуристку Алину Загитову обидели шутки Николая Баскова: пусть покрасит корни

Николай Басков в роли ведущего сумел обидеть не одну участницу "Муз-ТВ". Вслед за Ольгой Бузовой своё недовольство поведением певца высказала Алина Загитова.
Николай Басков на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ зацепил своими язвительными остротами не только Ольгу Бузову, но и звезду фигурного катания Алину Загитову.
Фигуристка поучаствовала в номере Люси Чеботиной, исполнив на сцене роль двойника. Басков отметил, что Чеботина "может себе позволить дорогую подтанцовку".
"Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", — упрекнула "натурального блондина" российской эстрады фигуристка.
Ранее Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты Милявской на премии "Муз-ТВ".
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