Фигуристку Алину Загитову обидели шутки Николая Баскова: пусть покрасит корни

Алина Зигитова посоветовала Николаю Баскову покрасить корни

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Басков в роли ведущего сумел обидеть не одну участницу "Муз-ТВ". Вслед за Ольгой Бузовой своё недовольство поведением певца высказала Алина Загитова.

Фото: https://vk.com/alinazagitova by ВК-аккаунт Алины Загитовой is licensed under public doman

Николай Басков на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ зацепил своими язвительными остротами не только Ольгу Бузову, но и звезду фигурного катания Алину Загитову.

Фигуристка поучаствовала в номере Люси Чеботиной, исполнив на сцене роль двойника. Басков отметил, что Чеботина "может себе позволить дорогую подтанцовку".

"Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", — упрекнула "натурального блондина" российской эстрады фигуристка.

Ранее Николай Басков пошутил о смелом наряде Лолиты Милявской на премии "Муз-ТВ".