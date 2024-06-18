Егор Крид сделал своему папе дорогой подарок в честь Дня отца: завязал глаза и попросил выйти

Певец Егор Крид подарил отцу автомобиль за 15 миллионов рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Егор Крид порадовал своего отца Николая Булаткина в День отца щедрым подарком.

Фото: https://vk.com/egorkreed by ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman

Егор Крид устроил родителям сюрприз в честь Дня отца. Он купил папе автомобиль Land Cruiser 300. Цена такого транспортного средства оценивается в более чем 15 млн рублей.

"Самый скромный, самый добрый, самый честный, самый искренний, самый лучший Папа!" — написал певец под кадрами.

Отец артиста был поражён таким дорогостоящим презентом. Он явно не ожидал ничего подобного. Егору Криду удалось получить эффект неожиданности, так как попросил родителей помочь снять ему их реакцию на выпуск нового альбома.

"Завязал им глаза и попросил выйти на улицу. Мама была в курсе и подыгрывала мне", — рассказал Крид.

Ранее сообщалось, что Егор Крид отправил 5 млн рублей на благотворительность.