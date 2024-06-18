Садальский заступился за вырезанную из эфира ТВ Жанну Агузарову: "Пожалуйте на Бузову в трусах"

Станислав Садальский возмущён тем, что кадры с выступления Жанны Агузаровой на "Муз-ТВ" вырезали из телевизионного эфира.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает несправедливым решение вырезать из ТВ-показа выступление Жанны Агузаровой, которую наградили в номинации "Муз-ТВ" "Легенда вне времени".
"Самое яркое возвращение артистки на сцену на ТВ не показали, вырезали. Сказали — не те ботинки надела!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр подчеркнул, что он как зритель хочет видеть забавные образы Агузаровой, ровно как и хочет слышать её пение.
"А кого интересует одежда из бутиков, смотрите фанерный набор на наших телеканалах — пожалуйте на Бузову в трусах", — посоветовал Садальский.
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