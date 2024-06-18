Садальский заступился за вырезанную из эфира ТВ Жанну Агузарову: "Пожалуйте на Бузову в трусах"

Садальский потребовал не вырезать из эфира ТВ Жанну Агузарову

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский возмущён тем, что кадры с выступления Жанны Агузаровой на "Муз-ТВ" вырезали из телевизионного эфира.

Фото: https://vk.com/aguzarova_zhanna by ВК-аккаунт Жанны Агузаровой is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает несправедливым решение вырезать из ТВ-показа выступление Жанны Агузаровой, которую наградили в номинации "Муз-ТВ" "Легенда вне времени".

"Самое яркое возвращение артистки на сцену на ТВ не показали, вырезали. Сказали — не те ботинки надела!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр подчеркнул, что он как зритель хочет видеть забавные образы Агузаровой, ровно как и хочет слышать её пение.

"А кого интересует одежда из бутиков, смотрите фанерный набор на наших телеканалах — пожалуйте на Бузову в трусах", — посоветовал Садальский.

Ранее Станислав Садальский призвал не пускать компанию Coca-Cola в Россию.