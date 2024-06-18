Николай Басков продолжил публичную перепалку с Бузовой: как коза в микрофон кричит

Певец Николай Басков вступил на скользкий путь публичной перепалки с Ольгой Бузовой.
Начался конфликт между звёздами на премии "Муз-ТВ". На церемонии певец язвительно пошутил про чрезмерно закрытый наряд звезды "Дома-2".
Ольга Бузова не осталась в долгу и посоветовала Баскову держать язык за зубами, несмотря на наличие у него в руках микрофона.
Басков проявил завидное упрямство и решил, что последнее слово будет всё же за ним.
Он разместил в "Инстаграме"* фрагмент своего оперного выступления, где он поёт без устройств для усиления звука.
"Я могу и без микрофона в отличие от тех, кто в него как коза кричит, — написал народный артист России в личном микроблоге.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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