После смерти Анастасии Заворотнюк на её ИП начислили долг в 140 тысяч рублей

Telegram-канал Mash сообщил, что на фирму актрисы Анастасии Заворотнюк начислили долг почти в 140 тысяч рублей после её смерти.
Деятельность ИП была прекращена в сентябре 2023 года. Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после долгой болезни.
Деятельность её ИП была связана с кинопроизводством, радио- и телевещанием. Счета актрисы были заблокировали 1 июня до вступления родственников в наследство. По данным Mash, долг перед налоговой появился 4 июня из-за "пересчетов и бюрократии".
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