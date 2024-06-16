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После смерти Анастасии Заворотнюк на её ИП начислили долг в 140 тысяч рублей

На ИП Анастасии Заворотнюк начислили долг в 140 тысяч рублей после её смерти

0:45
Шоу-бизнес

Telegram-канал Mash сообщил, что на фирму актрисы Анастасии Заворотнюк начислили долг почти в 140 тысяч рублей после её смерти.

На ИП Анастасии Заворотнюк начислили долг в 140 тысяч рублей после её смерти
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Деятельность ИП была прекращена в сентябре 2023 года. Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет после долгой болезни.

Деятельность её ИП была связана с кинопроизводством, радио- и телевещанием. Счета актрисы были заблокировали 1 июня до вступления родственников в наследство. По данным Mash, долг перед налоговой появился 4 июня из-за "пересчетов и бюрократии".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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