Юрий Лоза раскритиковал двухэтажные вагоны в поездах: "Провёл полубессонную ночь"

Юрий Лоза перечислил недостатки двухэтажных вагонов в поездах

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза зарёкся ездить в двухэтажных вагонах железнодорожного транспорта.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Лозы by https://vk.com/nomoiplot is licensed under public doman

Автор и исполнитель хита "Плот" остался очень недоволен своей поездкой в двухэтажном вагоне поезда.

Он отметил, что двухэтажные вагоны уступают обычным вагонам, так как в них купе меньше по размеру, низкие потолки и отсутствуют багажные полки.

"Я ехал на втором этаже и провёл полубессонную ночь. Во-первых, из-за большей общей высоты этот вагон периодически раскачивается как на волнах, а качку я с детства не люблю", — написал артист в своём ВК-аккаунте.

Лоза рассказала, что несмотря на удвоение числа пассажиров в вагоне туалет остался один. Пожаловался певец на тесноту и на недостаток воздуха.

"Короче, дал себе зарок — всеми силами избегать подобных путешествий", — сделал вывод артист.