Юрий Лоза раскритиковал двухэтажные вагоны в поездах: "Провёл полубессонную ночь"

Певец Юрий Лоза зарёкся ездить в двухэтажных вагонах железнодорожного транспорта.
Автор и исполнитель хита "Плот" остался очень недоволен своей поездкой в двухэтажном вагоне поезда.
Он отметил, что двухэтажные вагоны уступают обычным вагонам, так как в них купе меньше по размеру, низкие потолки и отсутствуют багажные полки.
"Я ехал на втором этаже и провёл полубессонную ночь. Во-первых, из-за большей общей высоты этот вагон периодически раскачивается как на волнах, а качку я с детства не люблю", — написал артист в своём ВК-аккаунте.
Лоза рассказала, что несмотря на удвоение числа пассажиров в вагоне туалет остался один. Пожаловался певец на тесноту и на недостаток воздуха.
"Короче, дал себе зарок — всеми силами избегать подобных путешествий", — сделал вывод артист.
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