"Ты сможешь звонить Биберу в любое время!" — Билли Айлиш раскрыла, что написала бы десятилетней себе

В интервью для шоу Off the Cuff журнала Vogue певица Билли Айлиш рассказала, какое сообщение отправила бы десятилетней себе.
По её словам, она бы написала о возможности звонить Джастину Биберу в любое время, и что он всегда ответит. Айлиш, являющаяся большой фанаткой канадской звезды, впервые рассказала об этом в программе Carpool Karaoke.
Ранее сообщалось, что Алёна Водонаева сравнила собаку Месси и Билли Айлиш.Она написала, что на церемонию вручения "Оскара" певица явилась в чёрно-белом наряде. По словам телеведущей, четвероногий друг в картине "Анатомия падения" имеет аналогичные цвета в своём окрасе.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.