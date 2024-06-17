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"Ты сможешь звонить Биберу в любое время!" — Билли Айлиш раскрыла, что написала бы десятилетней себе

Билли Айлиш рассказала, что сказала бы десятилетней себе о дружбе с Джастином Бибером

0:44
Шоу-бизнес

В интервью для шоу Off the Cuff журнала Vogue певица Билли Айлиш рассказала, какое сообщение отправила бы десятилетней себе.

Билли Айлиш рассказала, что сказала бы десятилетней себе о дружбе с Джастином Бибером
Фото: инстаграм аккаунт Билли Айлиш

По её словам, она бы написала о возможности звонить Джастину Биберу в любое время, и что он всегда ответит. Айлиш, являющаяся большой фанаткой канадской звезды, впервые рассказала об этом в программе Carpool Karaoke.

Ранее сообщалось, что Алёна Водонаева сравнила собаку Месси и Билли Айлиш.Она написала, что на церемонию вручения "Оскара" певица явилась в чёрно-белом наряде. По словам телеведущей, четвероногий друг в картине "Анатомия падения" имеет аналогичные цвета в своём окрасе.

 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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