Фиктивный брак или любовь? Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

Актер и телеведущий Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, что стало его третьим браком.
Пользователи Сети активно обсуждают это событие: одни поздравляют пару, а другие называют брак фиктивным, подозревая пиар для продвижения сериала "Гусар".
Катерина Ковальчук объявила о свадьбе, опубликовав фото напротив Дворца бракосочетания. Пара познакомилась в 2021 году на съемках сериала, и их отношения дважды прерывались и возобновлялись. Ранее Харламов был женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, с которой у него есть дочь.
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