Фиктивный брак или любовь? Гарик Харламов женился на Катерине Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук поженились: поклонники подозревают пиар

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер и телеведущий Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, что стало его третьим браком.

Фото: unsplash.com by Robert Oh is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пользователи Сети активно обсуждают это событие: одни поздравляют пару, а другие называют брак фиктивным, подозревая пиар для продвижения сериала "Гусар".

Катерина Ковальчук объявила о свадьбе, опубликовав фото напротив Дворца бракосочетания. Пара познакомилась в 2021 году на съемках сериала, и их отношения дважды прерывались и возобновлялись. Ранее Харламов был женат на Юлии Лещенко и актрисе Кристине Асмус, с которой у него есть дочь.