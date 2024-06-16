Певица Лолита Милявская стала участницей музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024, появившись в черном мини-платье и серебристых туфлях на каблуках, украшенных стразами.
Главным акцентом в ее образе стало колье с огромным изумрудом, оцененное более чем в миллион долларов. Ювелир Григорий Бакатов сообщил, что украшение содержит редкий колумбийский изумруд весом 10 карат, что делает его невероятно ценным.
Ранее сообщалось, что Лолита Милявская объяснила успех группы "Король и Шут" и назвала их музыку "заразной".
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.