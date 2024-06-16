Лолита в мини-платье и с драгоценностью за миллион: как певица ошеломила всех на МУЗ-ТВ 2024

Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская стала участницей музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024, появившись в черном мини-платье и серебристых туфлях на каблуках, украшенных стразами.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Главным акцентом в ее образе стало колье с огромным изумрудом, оцененное более чем в миллион долларов. Ювелир Григорий Бакатов сообщил, что украшение содержит редкий колумбийский изумруд весом 10 карат, что делает его невероятно ценным.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская объяснила успех группы "Король и Шут" и назвала их музыку "заразной".