Вера Брежнева шокировала откровенным образом и признаниями о прошлом

Певица Вера Брежнева поделилась откровенным видео в Instagram*, где она позирует в бюстгальтере, украшенном стразами, блестящей мини-юбке и аксессуарах с кошачьей тематикой.
Артистка рассказала о том, как ей удалось восстановить фигуру после периода "заедания стресса". Брежнева также поделилась, что после 40 лет приняла себя такой, какая она есть, и теперь не боится публиковать фото без макияжа и фильтров.
Певица воспитывает двух дочерей от разных мужчин: 23-летнюю Соню и 14-летнюю Сару. Старшая дочь носит фамилию отчима, которого очень полюбила, несмотря на развод матери с ним.
* — запрещенная социальная сеть.
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