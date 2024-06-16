Вера Брежнева шокировала откровенным образом и признаниями о прошлом

Вера Брежнева восхитила фанатов откровенным образом

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева поделилась откровенным видео в Instagram*, где она позирует в бюстгальтере, украшенном стразами, блестящей мини-юбке и аксессуарах с кошачьей тематикой.

Фото: инстаграм аккаунт Веры Брежневой

Артистка рассказала о том, как ей удалось восстановить фигуру после периода "заедания стресса". Брежнева также поделилась, что после 40 лет приняла себя такой, какая она есть, и теперь не боится публиковать фото без макияжа и фильтров.

Певица воспитывает двух дочерей от разных мужчин: 23-летнюю Соню и 14-летнюю Сару. Старшая дочь носит фамилию отчима, которого очень полюбила, несмотря на развод матери с ним.

* — запрещенная социальная сеть.