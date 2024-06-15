Певица Катя Лель: "Если дочь скажет, что папа был нетрезвый, общение прекратится"

Катя Лель рассказала, как складываются её отношения с бывшим мужем Игорем Кузнецовым, у которого, по словам певицы, имеется алкогольная зависимость.
Исполнительница хита "Мой мармеладный" приняла решение о разводе с мужем в 2023 году после 18 лет супружеского союза.
Звезда рассказала, что муж был ей не верен и злоупотреблял спиртными напитками. Лель рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что не препятствует общению 15-летней дочери Эмилии с отцом. При этом она поставила экс-супругу жёсткое условие.
"Если дочь хоть раз скажет, что папа был нетрезвый, то общение прекратится. Мы с мамой Игоря кодировали его много раз. А он отвечал: "Я пью? Я не пью!" — рассказала певица в шоу "Секрет на миллион".
Ранее Катя Лель рассказала, что бывший муж пытается её вернуть после развода.
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