Певица Катя Лель: "Если дочь скажет, что папа был нетрезвый, общение прекратится"

Певица Катя Лель поставила жёсткое условие бывшему мужу

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, как складываются её отношения с бывшим мужем Игорем Кузнецовым, у которого, по словам певицы, имеется алкогольная зависимость.

Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman

Исполнительница хита "Мой мармеладный" приняла решение о разводе с мужем в 2023 году после 18 лет супружеского союза.

Звезда рассказала, что муж был ей не верен и злоупотреблял спиртными напитками. Лель рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что не препятствует общению 15-летней дочери Эмилии с отцом. При этом она поставила экс-супругу жёсткое условие.

"Если дочь хоть раз скажет, что папа был нетрезвый, то общение прекратится. Мы с мамой Игоря кодировали его много раз. А он отвечал: "Я пью? Я не пью!" — рассказала певица в шоу "Секрет на миллион".

Ранее Катя Лель рассказала, что бывший муж пытается её вернуть после развода.