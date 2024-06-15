Альбина Джанабаева показала очаровательную 3-летнюю дочку от Валерия Меладзе

Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась милым семейным контентом в социальных сетях.
Альбина Джанабаева показала кадры с 3-летней дочерью Агатой. Девочка на фото ест мороженое и выкладывает себе на руку камушки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Испании.
Экс-участница группы "ВИА Гра" редко публикует снимки с наследницей. Она всегда показывает дочку с неопределённых ракурсов так, что разглядеть лицо девочки бывает непросто.
На этот раз девочку видно лучше всего.
Интернет-пользователи отмечают, что малышка всё больше становится похожа на звёздную родительницу.
Ранее бывшая жена Валерия Меладзе показала кадры с новорождённым внуком и мужем дочери.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.