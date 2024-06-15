Альбина Джанабаева показала очаровательную 3-летнюю дочку от Валерия Меладзе

Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась милым семейным контентом в социальных сетях.

Фото: https://www.instagram.com/albinadzhanabaeva by Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman

Альбина Джанабаева показала кадры с 3-летней дочерью Агатой. Девочка на фото ест мороженое и выкладывает себе на руку камушки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Испании.

Экс-участница группы "ВИА Гра" редко публикует снимки с наследницей. Она всегда показывает дочку с неопределённых ракурсов так, что разглядеть лицо девочки бывает непросто.

На этот раз девочку видно лучше всего.

Интернет-пользователи отмечают, что малышка всё больше становится похожа на звёздную родительницу.

Ранее бывшая жена Валерия Меладзе показала кадры с новорождённым внуком и мужем дочери.