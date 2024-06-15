Певец Григорий Лепс появился на премии "Муз-ТВ" с очаровательной невестой

Певец Григорий Лепс пришёл на премию "Муз-ТВ" с молодой девушкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс заинтриговал публику, выйдя в свет в компании молодой обворожительной девушки.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps/ by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Исполнитель хита "Рюмка водки" прошагал по ковровой дорожке музыкальной премии под руку с некой девушкой.

Ведущий церемонии поинтересовался у артиста по поводу личности спутницы певца.

"Это Ваша невеста?" — спросил ведущий. "Она пока не решила, но скорее всего", — заявил Лепс, оценивающе смотря на девушку.

Кадры Лепс разместил в своём "Инстаграме"*.

Подписчики народного артиста России активно комментировали интригующий момент.

"Я думала, что она его дочка"; "Как будто дедушка с внучкой"; "Она ровесница его дочки", — писали фолловеры под видео звезды.

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