Певец Григорий Лепс появился на премии "Муз-ТВ" с очаровательной невестой

Певец Григорий Лепс заинтриговал публику, выйдя в свет в компании молодой обворожительной девушки.
Исполнитель хита "Рюмка водки" прошагал по ковровой дорожке музыкальной премии под руку с некой девушкой.
Ведущий церемонии поинтересовался у артиста по поводу личности спутницы певца.
"Это Ваша невеста?" — спросил ведущий.
"Она пока не решила, но скорее всего", — заявил Лепс, оценивающе смотря на девушку.
Кадры Лепс разместил в своём "Инстаграме"*.
Подписчики народного артиста России активно комментировали интригующий момент.
"Я думала, что она его дочка";
"Как будто дедушка с внучкой";
"Она ровесница его дочки", — писали фолловеры под видео звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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