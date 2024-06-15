Лолита Милявская похвалилась премией Муз-ТВ: "Вы просто продлеваете мою жизнь"

Лолита Милявская получила премию "Муз-ТВ" благодаря Инстасамке

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Лолиту Милявскую наградили на премии "Муз-ТВ". Звезда обратилась к тем, кто помог её получить награду.

Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman

Милявская опубликовала видео в "Инстаграме"*. Звезда, держа в руках награду в виде "тарелки", поблагодарила Дарью Зотееву, известную как Инстасамка.

Певица отметила, что второй раз получает награду "Муз-ТВ". Её отметили благодаря совместному треку с Инстасамкой. Песня является переделанным хитом Лолиты "На Титанике".

Лолита подчеркнула, что идея кавера принадлежит Инстасамке и её супругу.

"Очень талантливая пара. Вы просто продлеваете мою жизнь", — объяснила певица.

Она пообещала любить Инстасамку, не взирая на то, что она будет вытворять.

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