Лолита Милявская похвалилась премией Муз-ТВ: "Вы просто продлеваете мою жизнь"

Певицу Лолиту Милявскую наградили на премии "Муз-ТВ". Звезда обратилась к тем, кто помог её получить награду.
Милявская опубликовала видео в "Инстаграме"*. Звезда, держа в руках награду в виде "тарелки", поблагодарила Дарью Зотееву, известную как Инстасамка.
Певица отметила, что второй раз получает награду "Муз-ТВ". Её отметили благодаря совместному треку с Инстасамкой. Песня является переделанным хитом Лолиты "На Титанике".
Лолита подчеркнула, что идея кавера принадлежит Инстасамке и её супругу.
"Очень талантливая пара. Вы просто продлеваете мою жизнь", — объяснила певица.
Она пообещала любить Инстасамку, не взирая на то, что она будет вытворять.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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