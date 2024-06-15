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Певица Жасмин вслед за Бузовой появилась на премии "Муз-ТВ" в образе королевы

Певица Жасмин облачилась в королевский образ на "Муз-ТВ"

0:59
Шоу-бизнес

Российские певицы словно сговорились и решили прийти на церемонию премии "Муз-ТВ" в образах шальных императриц.

Певица Жасмин облачилась в королевский образ на "Муз-ТВ"
Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме"* видео с премии "Муз-ТВ". Звезда появилась на светском мероприятии в чёрном платье со шлейфом и в короне на голове.

Знаменитость прокомментировала свой королевский выход.

"Мы с командой решили немного похулиганить и создали ироничный и стильный образ королевы. Каждая женщина может выглядеть как Queen", — написала артистка под фото.

Она рассказала, что надела платье и корону из коллекции Дольче Габбана 2018 года.

Ольга Бузова не стала ничего стилизовать, а явилась на премию "Муз-ТВ" в белом парике и костюме королевской особы, сшитом по моде 18 века.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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