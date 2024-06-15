Звезда сериала "Слово пацана" Слава Копейкин сравнил себя с Томом Харди: животная энергия

Звезда сериала "Слово пацана" сравнил себя с Томом Харди и Ди Каприо

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёры из сериала "Слово пацана" не перестают удивлять. Вслед за Никитой Кологривым звёздная болезнь накрыла и Славу Копейкина.

Фото: https://vk.com/kopeykin_vk by ВК-аккаунт Вячеслава Копейкина is licensed under public doman

Исполнитель роли Турбо в сериале "Слово пацана" Вячеслав Копейкин поставил себя в один ряд с Томом Харди и Ди Каприо. Молодой актёр уверен, что он является смесью этих звёзд Голливуда.

Внешность и статность — эти два важных преимущества Копейкин отметил в себе в интервью "Кинопоиску".

"Понял, что я нечто среднее между ними по типажу. Я не довольствуюсь малым! Животная энергия от Харди и внешность и статность от ДиКаприо", — заявил артист.

Ранее звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков объяснил, как бороться со звёздной болезнью.