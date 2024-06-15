Садальского ужаснула неприличная надпись на футболке директора музея имени Пушкина

Садальский высказался о нецензурной надписи на одежде директора музея Пушкина

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Станислав Садальский прокомментировал снимок, на котором директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачёва запечатлена в одежде с нецензурной надписью.

Фото: @StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото директора музея имени Пушкина, которая стала гостей празднования юбилея кафе "Пушкин".

Актёра ужаснула надпись на английском языке на футболке высокопоставленного представителя культурного учреждения.

"Когда глаз не просто радуется, а от этой радости впадает в нервный тик". Надпись на футболке: "Мне не нужен секс. Мир искусства …. меня каждый день". У Пушкина я такой цитаты не нашёл", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.

Ранее актёр Сергей Безруков высказался о том, кто для него главнее — Сергей Есенин или Александр Пушкин.