Садальского ужаснула неприличная надпись на футболке директора музея имени Пушкина

Станислав Садальский прокомментировал снимок, на котором директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачёва запечатлена в одежде с нецензурной надписью.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фото директора музея имени Пушкина, которая стала гостей празднования юбилея кафе "Пушкин".
Актёра ужаснула надпись на английском языке на футболке высокопоставленного представителя культурного учреждения.
"Когда глаз не просто радуется, а от этой радости впадает в нервный тик". Надпись на футболке: "Мне не нужен секс. Мир искусства …. меня каждый день". У Пушкина я такой цитаты не нашёл", — написал заслуженный артист РСФСР в личном микроблоге.
Ранее актёр Сергей Безруков высказался о том, кто для него главнее — Сергей Есенин или Александр Пушкин.
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