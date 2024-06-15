Ксения Собчак обратила внимание на пугающий задний план на видео Бритни Спирс

Ксения Собчак прокомментировала загадочное видео американской поп-дивы Бритни Спирс.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале скрин с видео Бритни Спирс.
"Лучше новых странных видео Бритни Спирс может быть только их задний план", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ксения увеличила мужчину на заднем плане видео звезды. Мужчина-азиат с непроницаемым выражением лица на видео высоко держит на вытянутой руке смартфон. Выглядит незнакомец более чем странно.
Сама Бритни в красном платье и с собачкой в руках на кадрах веселится и пританцовывает.
Ранее певица Бритни Спирс заявила, что у неё украли все ювелирные драгоценности.
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