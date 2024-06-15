Ксения Собчак обратила внимание на пугающий задний план на видео Бритни Спирс

Ксению Собчак напугал задний план на видео Бритни Спирс

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала загадочное видео американской поп-дивы Бритни Спирс.

Фото: https://www.instagram.com/britneyspears by Инстаграм Бритни Спирс is licensed under public doman

Собчак опубликовала в своём Telegram-канале скрин с видео Бритни Спирс.

"Лучше новых странных видео Бритни Спирс может быть только их задний план", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ксения увеличила мужчину на заднем плане видео звезды. Мужчина-азиат с непроницаемым выражением лица на видео высоко держит на вытянутой руке смартфон. Выглядит незнакомец более чем странно.

Сама Бритни в красном платье и с собачкой в руках на кадрах веселится и пританцовывает.

Ранее певица Бритни Спирс заявила, что у неё украли все ювелирные драгоценности.