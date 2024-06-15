Ольга Бузова отправилась на премию "Муз-ТВ" в образе шальной императрицы

Ольга Бузова показала свой костюм для премии "Муз-ТВ"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова в очередной раз доказала, что от скромности она не умрёт. На этот раз звезда облачилась в наряд королевской особы.

Фото: https://t.me/byzovahouse by Телеграм-канал Ольги Буззовой is licensed under public doman

Ольга Бузова предстала в историческом костюме шальной императрицы. Голову звезды венчал белый парик, а сама она нарядилась по моде 19 века.

Знаменитость отметила, что в данном наряде она появится на церемонии премии "Муз-ТВ". Звезда "Дома-2" на фото запечатлена сидя в карете.

"Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать. Это мой гамбит. Как Вам мой образ на дорожку?" — написала под снимком в своём Telegram-канале Ольга.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров заступился за Ольгу Бузовой. Он уверен, что Бузова далеко не дура.