Ольга Бузова отправилась на премию "Муз-ТВ" в образе шальной императрицы

Ольга Бузова в очередной раз доказала, что от скромности она не умрёт. На этот раз звезда облачилась в наряд королевской особы.
Ольга Бузова предстала в историческом костюме шальной императрицы. Голову звезды венчал белый парик, а сама она нарядилась по моде 19 века.
Знаменитость отметила, что в данном наряде она появится на церемонии премии "Муз-ТВ". Звезда "Дома-2" на фото запечатлена сидя в карете.
"Не нужно рассказывать людям кто ты… Это надо показывать. Это мой гамбит. Как Вам мой образ на дорожку?" — написала под снимком в своём Telegram-канале Ольга.
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров заступился за Ольгу Бузовой. Он уверен, что Бузова далеко не дура.
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