Кристина Асмус показала подросшую дочку от Гарика Харламова: "Что это за пацан рядом с моей дочкой?"

Кристина Асмус показала школьный выпускной дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями наследницы, которая окончила четвёртый класс.

Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina by Инстаграм Кристины Асмус is licensed under public doman

Кристина Асмус разместила в "Инстаграме"* серию снимков с десятилетней дочерью Настей от комика Гарика Харламова.

"Что это за пацан рядом с моей дочкой? Да и рослый какой. Фи! А Настя, меж тем, окончила 4 класс! Гордость, гордость!" — написала звезда театра и кино под фотографиями.

Пацаном Асмус назвала саму себя. После того как актриса коротко остриглась, она стала похожа на мальчика.

Ранее певец Денис Клявер поздравил сына с окончанием начальной школы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской