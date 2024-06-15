Кристина Асмус показала подросшую дочку от Гарика Харламова: "Что это за пацан рядом с моей дочкой?"

Актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями наследницы, которая окончила четвёртый класс.
Кристина Асмус разместила в "Инстаграме"* серию снимков с десятилетней дочерью Настей от комика Гарика Харламова.
"Что это за пацан рядом с моей дочкой? Да и рослый какой. Фи! А Настя, меж тем, окончила 4 класс! Гордость, гордость!" — написала звезда театра и кино под фотографиями.
Пацаном Асмус назвала саму себя. После того как актриса коротко остриглась, она стала похожа на мальчика.
Ранее певец Денис Клявер поздравил сына с окончанием начальной школы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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