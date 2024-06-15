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Константин Эрнст намекнул на возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала

Эрнст подогрел слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала

0:54
Шоу-бизнес

Константин Эрнст в иносказательной форме высказался о возможном возвращении Ивана Урганта на Первый канал.

Эрнст подогрел слухи о возвращении Урганта в эфир Первого канала
Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public doman

Ряд Telegram-каналов распространяют новость о том, что телеведущий Иван Ургант снова может появиться на экранах российского телевидения.

Поводом для таких слухов стал новый выпуск КВН, в котором один участников ответил на вопрос Эрнста о том, какую телепередачу зрители хотели бы видеть вновь на Первом канале. КВН-щик со сцены объяснил, что хотелось бы возвращения на экраны шоу "Вечерний Ургант" со старым телеведущим.

После этого заявления зал разразился аплодисментами. Это было воспринято как "прогрев" новости о возвращении Ивана Урганта на центральное российское ТВ.

Ранее Ксения Собчак заступилась за Ивана Урганта.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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