Константин Эрнст намекнул на возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала

Константин Эрнст в иносказательной форме высказался о возможном возвращении Ивана Урганта на Первый канал.
Ряд Telegram-каналов распространяют новость о том, что телеведущий Иван Ургант снова может появиться на экранах российского телевидения.
Поводом для таких слухов стал новый выпуск КВН, в котором один участников ответил на вопрос Эрнста о том, какую телепередачу зрители хотели бы видеть вновь на Первом канале. КВН-щик со сцены объяснил, что хотелось бы возвращения на экраны шоу "Вечерний Ургант" со старым телеведущим.
После этого заявления зал разразился аплодисментами. Это было воспринято как "прогрев" новости о возвращении Ивана Урганта на центральное российское ТВ.
Ранее Ксения Собчак заступилась за Ивана Урганта.
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