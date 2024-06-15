Настя Ивлеева столкнулась с блокировкой своих счетов налоговой службой из-за задолженности в размере 11 миллионов

Настя Ивлеева смогла восстановить свою репутацию после скандальной голой вечеринки, однако сейчас стало известно, что налоговая служба России заблокировала ее счета из-за долга в размере более 11,3 миллиона рублей. Сама Ивлеева пока не прокомментировала эту информацию, но ее поклонники надеются, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время.
В прошлом году блогеру пришлось столкнуться с серьезными проблемами после проведения обсуждаемой вечеринки, что привело к значительным негативным последствиям для ее имиджа.
Тем не менее, недавно она сумела вернуться на плавучие рельсы благодаря новым проектам и партнерствам, которые оказались успешными и продуктивными.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.