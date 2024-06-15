Настя Ивлеева столкнулась с блокировкой своих счетов налоговой службой из-за задолженности в размере 11 миллионов

Настя Ивлеева: налоговая блокировка счетов и возвращение на плавучие рельсы

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Настя Ивлеева смогла восстановить свою репутацию после скандальной голой вечеринки, однако сейчас стало известно, что налоговая служба России заблокировала ее счета из-за долга в размере более 11,3 миллиона рублей. Сама Ивлеева пока не прокомментировала эту информацию, но ее поклонники надеются, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Ивлеевой @_agentgirl

В прошлом году блогеру пришлось столкнуться с серьезными проблемами после проведения обсуждаемой вечеринки, что привело к значительным негативным последствиям для ее имиджа.

Тем не менее, недавно она сумела вернуться на плавучие рельсы благодаря новым проектам и партнерствам, которые оказались успешными и продуктивными.