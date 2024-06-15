Принцесса Кейт Миддлтон прервала молчание и рассказала о своей болезни

Кейт Миддлтон рассказала об обнадёживающей динамике своей болезни

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Кейт Миддлтон опубликовала в социальных сетях обращение к подписчикам, в котором объясняет, как проходит её лечение от онкологии.

Фото: https://www.instagram.com/kate_middleton_ by Инстаграм Кейт Миддлтон is licensed under public doman

Представительница королевской династии Великобритании, которая страдает онкологическим заболеванием, прервала молчание на фоне многочисленных слухов о её состоянии.

Кейт Миддлтон отметила, что тронута словами поддержки от самых разных людей. Она призналась, что это помогает им с мужем переживать трудные времена. Принцесса заверила, что её лечение идёт успешно.

"У меня хороший прогресс в лечении, но те, кто сталкивался с раком, знают, что можно переживать как хорошие, так и плохие времена в лечении. Мое лечение продолжается и будет продолжаться на протяжении нескольких месяцев", — объяснила Кейт.

Принцесса Уэльская рассказала, что, когда чувствует себя хорошо, она занимается со своими детьми и работает из дома.

"Я учусь быть терпеливой с неопределенностью. Прислушиваюсь к своему телу и позволяю себе потратить время на выздоровление", — сказала Миддлтон.

Ранее сообщается, что Кейт Миддлтон восстанавливается после тяжелой болезни.