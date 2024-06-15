Филипп Киркоров: мечта о рок-музыканте и тайны суррогатного материнства

Филипп Киркоров в интервью на церемонии премии МУЗ-ТВ 2024 поделился своей давней мечтой о карьере рок-музыканта. Он отметил, что, несмотря на свою любовь к року, судьба привела его на попсовый путь, начиная с песни "Атлантида". Киркоров также упомянул о своем увлечении мотоциклами и любви к байкерской культуре.
Кроме того, Филипп Киркоров открыто говорит о воспитании двоих своих детей, которые были рождены при помощи суррогатной матери. Исполнитель придерживается политики конфиденциальности по отношению к биологической матери своих детей, оплатив ей достаточно, чтобы та никогда не раскрывала их личности. Старшая дочь, Алла-Виктория, появилась на свет в 2011 году, а в 2012 году у Киркорова родился сын, которого назвали Мартином.
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