Филипп Киркоров: мечта о рок-музыканте и тайны суррогатного материнства

Филипп Киркоров рассказал о своей давней мечте

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в интервью на церемонии премии МУЗ-ТВ 2024 поделился своей давней мечтой о карьере рок-музыканта. Он отметил, что, несмотря на свою любовь к року, судьба привела его на попсовый путь, начиная с песни "Атлантида". Киркоров также упомянул о своем увлечении мотоциклами и любви к байкерской культуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Кроме того, Филипп Киркоров открыто говорит о воспитании двоих своих детей, которые были рождены при помощи суррогатной матери. Исполнитель придерживается политики конфиденциальности по отношению к биологической матери своих детей, оплатив ей достаточно, чтобы та никогда не раскрывала их личности. Старшая дочь, Алла-Виктория, появилась на свет в 2011 году, а в 2012 году у Киркорова родился сын, которого назвали Мартином.