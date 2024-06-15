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Певица Слава: изоляция, депрессия и возвращение к себе после неудачной пластики

Слава поделилась о том, как неудачная пластика повлияла на её психическое состояние

1:09
Шоу-бизнес

Слава, в ходе беседы, призналась, что столкнулась с депрессией из-за неудачной операции по увеличению груди. Певица отметила, что последние три месяца провела в изоляции из-за этого инцидента. Она подчеркнула, что после того, как показала публично шрамы на груди, столкнулась с волной критики, включая обвинения со стороны хирурга Тимура Хайдарова и Филиппа Киркорова, которые обвинили её в несоблюдении медицинских рекомендаций и злоупотреблении спиртным. Слава отвергла эти обвинения, подчеркнув, что следовала всем указаниям врача.

Слава поделилась о том, как неудачная пластика повлияла на её психическое состояние
Фото: инстаграм аккаунт Славы

Певица призналась, что инцидент серьезно подорвал её нервную систему и здоровье, и она не может открыто говорить о произошедшем. В период стресса Слава призналась, что начала чаще употреблять алкоголь и перестала следить за питанием, что привело к набору веса на восемь килограмм за два месяца. Однако позже она осознала необходимость изменений: исправила проблему с грудью у другого специалиста, прекратила употребление алкоголя и начала заниматься спортом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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