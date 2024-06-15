Лолита рассказала о необычном подарке от Наташи Королевой на премии МУЗ-ТВ 2024

На красной дорожке церемонии премии МУЗ-ТВ 2024 певица Лолита Милявская рассказала о необычном подарке, который получила от Наташи Королевой. В интервью она упомянула, что Королева преподнесла ей "потрясающее сало" и самогон. Лолита выразила неуверенность, было ли сало сделано самой Наташей, но отметила, что подарок был настоящим сюрпризом.
Она также поделилась, что не пьет алкоголь, поэтому самогон передаст другим музыкантам. Лолита выразила намерение попробовать сало в будущем, но в тот вечер на церемонии она отказалась от этого.
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