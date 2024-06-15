Лолита рассказала о необычном подарке от Наташи Королевой на премии МУЗ-ТВ 2024

Лолита поделилась историей о необычном подарке от Наташи Королевой

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На красной дорожке церемонии премии МУЗ-ТВ 2024 певица Лолита Милявская рассказала о необычном подарке, который получила от Наташи Королевой. В интервью она упомянула, что Королева преподнесла ей "потрясающее сало" и самогон. Лолита выразила неуверенность, было ли сало сделано самой Наташей, но отметила, что подарок был настоящим сюрпризом.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Милявской @lolitamilyavskaya

Она также поделилась, что не пьет алкоголь, поэтому самогон передаст другим музыкантам. Лолита выразила намерение попробовать сало в будущем, но в тот вечер на церемонии она отказалась от этого.