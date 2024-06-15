Ксения Собчак о самых стильных женщинах России: от минимализма до авангарда

Собчак назвала список самых модных российских женщин

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в своем Telegram-канале. В возрасте 42 лет знаменитость отметила, что в России много модных женщин, сравнив их с книгами, которые ставятся на полку в рамку после прочтения. Она выразила своё восхищение разными стилями звезд и инфлюэнсеров, упомянув в первую очередь Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву, известную как Salavat Kypere.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак подчеркнула разнообразие стилей, с которыми работают эти женщины, описав их подходы как минималистичные и авангардные соответственно. Также в список самых стильных вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева, которых Собчак также отметила за их уникальные стили.

Она заключила, что стиль — это не просто мода, но и способность человека сочетаться с тем, что он носит.