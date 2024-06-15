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Ксения Собчак о самых стильных женщинах России: от минимализма до авангарда

Собчак назвала список самых модных российских женщин

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Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в своем Telegram-канале. В возрасте 42 лет знаменитость отметила, что в России много модных женщин, сравнив их с книгами, которые ставятся на полку в рамку после прочтения. Она выразила своё восхищение разными стилями звезд и инфлюэнсеров, упомянув в первую очередь Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву, известную как Salavat Kypere.

Собчак назвала список самых модных российских женщин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Собчак подчеркнула разнообразие стилей, с которыми работают эти женщины, описав их подходы как минималистичные и авангардные соответственно. Также в список самых стильных вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева, которых Собчак также отметила за их уникальные стили.

Она заключила, что стиль — это не просто мода, но и способность человека сочетаться с тем, что он носит.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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