Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в своем Telegram-канале. В возрасте 42 лет знаменитость отметила, что в России много модных женщин, сравнив их с книгами, которые ставятся на полку в рамку после прочтения. Она выразила своё восхищение разными стилями звезд и инфлюэнсеров, упомянув в первую очередь Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву, известную как Salavat Kypere.
Собчак подчеркнула разнообразие стилей, с которыми работают эти женщины, описав их подходы как минималистичные и авангардные соответственно. Также в список самых стильных вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева, которых Собчак также отметила за их уникальные стили.
Она заключила, что стиль — это не просто мода, но и способность человека сочетаться с тем, что он носит.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.