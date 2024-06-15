На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2024 певица Нюша поделилась, как часто навещает своих детей. Она уточнила, что летает к ним каждые две недели, особенно когда они находятся в Дубае или в период каникул. Нюша отметила, что готова забрать детей с собой в любой момент, в зависимости от того, насколько они её скучают.
В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а в 2018 году родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021 года у пары появился сын Саффрон. В начале 2022 года Нюша сообщила о предательстве со стороны супруга, произошедшем во время её второй беременности, однако она простила его. В начале 2024 года стало известно о разводе Нюши и Сивова, который певица объяснила стремлением возобновить свою карьеру, оставив детей на попечении отца. Несмотря на развод, цены на концерты Нюши остались неизменными.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.