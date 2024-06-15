Нюша: регулярные визиты к детям и новая глава после развода

Нюша поделилась информацией о частоте своих визитов к детям

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На церемонии вручения премии МУЗ-ТВ 2024 певица Нюша поделилась, как часто навещает своих детей. Она уточнила, что летает к ним каждые две недели, особенно когда они находятся в Дубае или в период каникул. Нюша отметила, что готова забрать детей с собой в любой момент, в зависимости от того, насколько они её скучают.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Нюша @nyusha_nyusha

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова, а в 2018 году родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021 года у пары появился сын Саффрон. В начале 2022 года Нюша сообщила о предательстве со стороны супруга, произошедшем во время её второй беременности, однако она простила его. В начале 2024 года стало известно о разводе Нюши и Сивова, который певица объяснила стремлением возобновить свою карьеру, оставив детей на попечении отца. Несмотря на развод, цены на концерты Нюши остались неизменными.