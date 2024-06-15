Станислав Садальский высказался о возвращении компании Coca-Cola в Россию

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Coca-Cola Company, возможно, возвращается в Россию.
Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" не обрадовало сообщение о том, что американские производители газированных напитков подали в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta
Актёр уверен, что не стоит сотрудничать с бизнес-гигантами США.
"Категорически нельзя просто так пускать их на российский рынок. Пускай сначала окажут существенную финансовую помощь Вооруженным силам России", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский порадовался восстановлению дипломатических отношений России с Грузией.
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