Станислав Садальский высказался о возвращении компании Coca-Cola в Россию

Садальский призвал не пускать компанию Coca-Cola в Россию

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Coca-Cola Company, возможно, возвращается в Россию.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звезду фильма "Место встречи изменить нельзя" не обрадовало сообщение о том, что американские производители газированных напитков подали в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta

Актёр уверен, что не стоит сотрудничать с бизнес-гигантами США.

"Категорически нельзя просто так пускать их на российский рынок. Пускай сначала окажут существенную финансовую помощь Вооруженным силам России", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский порадовался восстановлению дипломатических отношений России с Грузией.