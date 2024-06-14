Григорий Лепс на премии МУЗ-ТВ: новая любовь, молодые таланты

На премии МУЗ-ТВ 2024 года Григорий Лепс впервые явился в обществе молодой девушки, значительно младшей по возрасту. В ходе мероприятия юморист Владимир Маркони поинтересовался у певца, считает ли он эту девушку своей невестой. Лепс ответил, что на данный момент не может дать четкого ответа, но скорее всего, да.
Также певец поделился своим мнением о молодых музыкантах, отметив, что в стране много талантливых артистов, но предсказать их успешное будущее сложно. Он выразил восхищение их творчеством и способностями, подчеркнув, что сам не всегда может достичь того же, что они, несмотря на свой опыт.
В конце разговора Владимир Маркони заметил, что спутница Лепса украсила свой наряд подходящим колье, что привело его к шутке о том, что девушка является "аксессуаром" певца.
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