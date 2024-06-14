Шоу-бизнес в ожидании церемонии премии МУЗ-ТВ, запланированной на 14 июня, активно готовится к грандиозному событию. Однако ожидания были нарушены из-за неожиданной ситуации с Анной Седоковой, известной бывшей солисткой группы "ВИА Гра".
Певица, назначенная на вручение одной из наград, неожиданно почувствовала недомогание и была доставлена в больницу, где ей потребовалась экстренная операция.
Этот несчастный случай вынудил отложить все подготовки, включая её подготовленное алое платье, на церемонию, вызвав разочарование и сожаление у её поклонников и коллег по индустрии.
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.