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Неожиданная операция: Анна Седокова пропустит премию МУЗ-ТВ

Анне Седоковой срочно сделали операцию

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Шоу-бизнес

Шоу-бизнес в ожидании церемонии премии МУЗ-ТВ, запланированной на 14 июня, активно готовится к грандиозному событию. Однако ожидания были нарушены из-за неожиданной ситуации с Анной Седоковой, известной бывшей солисткой группы "ВИА Гра".

Анне Седоковой срочно сделали операцию
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анны Седаковой @annasedokova

Певица, назначенная на вручение одной из наград, неожиданно почувствовала недомогание и была доставлена в больницу, где ей потребовалась экстренная операция.

Этот несчастный случай вынудил отложить все подготовки, включая её подготовленное алое платье, на церемонию, вызвав разочарование и сожаление у её поклонников и коллег по индустрии.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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