Ксения Бородина рассказала, что "расправила крылья" после развода с Курбаном Омаровым

Ксения Бородина рассказала о травле после развода с Курбаном Омаровым

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина вспомнила, как её накрыло волной хейта после того, как она развелась с Курбаном Омаровым.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

У Ксении Бородиной поинтересовались, сколько должно пройти времени, чтобы научиться не обращать внимание на нападки и критику.

Звезда "Дома-2" рассказала, что особенно сильно её стали травить в социальных сетях за то, что она не скорбела после расставания с мужем. Ей не простили то, что она не ушла в депрессию, а "расправила крылья" и стала жить полной жизнью.

"Тут многие тёти и не поняли, как так-то получается, что если развестись, оказывается, есть жизнь после. А они себе такого позволить не могут. Живут и терпят", — объяснила Ксения в "Инсатграме"*

Ранее Бородина показала красавицу-дочь Марусю в день 15-летия девочки.

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