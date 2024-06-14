Ксения Собчак высказалась об обвинениях Илона Маска в сексуальных домогательствах

Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что сотрудницы SpaceX обвиняют Илона Маска в сексуальных домогательствах.
Собчак рассказала, что против американского миллиардера подали иски сразу несколько женщин, которые раньше работали в его компании. Они утверждают, что Маск своим поведением создаёт враждебную атмосферу, размещая в соцсетях неприличные снимки и мемы, которые унижают достоинство женщин.
"А я напомню, что еще два года назад стюардесса SpaceX рассказывала о том, как Маск предлагал ей купить лошадь в обмен на интимную близость", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак высказалась о дешёвом телефоне основателя Telegram Павла Дурова, который пользуется гаджетом за 16 тысяч рублей.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.