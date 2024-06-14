Налоговая заблокировала счета блогера Насти Ивлеевой из-за многомиллионного долга

Налоговая заморозила счета Насти Ивлеевой из-за долгов

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева не сможет в ближайшее время пользоваться своими счетами. ФНС заморозила счета звезды из-за долга в размере 11 миллионов рублей.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета Насти Ивлеевой, так как за блогером числится многомиллионный долг. Представители ФНС уведомляли знаменитость о возможной блокировки счетов в случае непогашения долга. С долгами по налогам Ивлеева не сможет выехать за границу.

Ранее сообщалась, что Ивлеева занялась в России ресторанным бизнесом. Знаменитость презентовала азиатский бар в центре столицы. Общественники уже обратили внимание на то, что название блюд в баре звучат непристойно.

Как сообщает сайт Москва 24, звезду Интернета уже дважды штрафовали за неуплату налогов, однако требования ФНС она пока не выполнила.