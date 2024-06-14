Мария Погребняк в восторге от первого концерта Лолиты после "голой вечеринки": бешеная энергетика

Лолита Милявская постепенно возвращается в шоу-бизнес. Сначала звезду приняли на ТВ, а теперь она уже даёт концерты.
Звезда появилась на сцене и исполнила свои искромётные хиты. На концерте Милявской побывала блогер Мария Погребняк. Она опубликовала кадры с выступления артистки. Лолита спела песню "Ориентация север".
"Бешеная энергетика, невероятный заряд бодрости и потрясающая мотивация. Смотришь на неё и хочется ещё больше двигаться вверх, карабкаться на вершину успеха и счастья", — подписала видео Мария.
Ранее сообщалось, что Лолита Милявская выступила хэдлайнером на открытии веранды ресторана Peach.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.