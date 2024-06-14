Успенской не удалось забрать 10 млн рублей у Киркорова: Басманный суд отклонил иск о защите чести и достоинства

Басманный суд Москвы отклонил иск Успенской к Киркорову

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Басманный суд Москвы вернул иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства на сумму 10 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Причиной возврата стало то, что дело неподсудно данному суду, как указано в картотеке дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, сообщает ТАСС.

Конфликт между двумя известными исполнителями начался после интервью Филиппа Киркорова телеканалу "Муз-ТВ". В этом интервью Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой" и обвинил ее в том, что она "клянчит шмотки". Адвокат Успенской, Елена Сенина, сообщила, что они направили досудебную претензию Киркорову с требованием опровержения его слов, но ответа не получили. В связи с этим они решили подать иск о защите чести и достоинства в суд.

Ранее сообщалось, что Лолита выступила в облегающем мини-платье на открытии веранды ресторана.