Успенской не удалось забрать 10 млн рублей у Киркорова: Басманный суд отклонил иск о защите чести и достоинства

Басманный суд Москвы вернул иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства на сумму 10 миллионов рублей.
Причиной возврата стало то, что дело неподсудно данному суду, как указано в картотеке дела на портале судов общей юрисдикции Москвы, сообщает ТАСС.
Конфликт между двумя известными исполнителями начался после интервью Филиппа Киркорова телеканалу "Муз-ТВ". В этом интервью Киркоров назвал Успенскую "попрошайкой" и обвинил ее в том, что она "клянчит шмотки". Адвокат Успенской, Елена Сенина, сообщила, что они направили досудебную претензию Киркорову с требованием опровержения его слов, но ответа не получили. В связи с этим они решили подать иск о защите чести и достоинства в суд.
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