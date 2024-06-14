Екатерина Шпица поделилась секретами личной жизни: стал известен способ нахождения баланса между работой и личной жизнью актрисы

Актриса Екатерина Шпица раскрыла подробности семейной жизни

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная актриса Екатерина Шпица рассказала о своей насыщенной карьере, семейной жизни и методах поддержания баланса между работой и личной жизнью.

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Как выяснилось, она редко делится планами по новым проектам, предпочитая обсуждать завершенные работы. Екатерина объяснила, что с возрастом ей стало тяжелее работать по плотному графику, и она старается находить время для отдыха и общения с близкими.

"Иногда хочется действительно залезть в норку и сидеть дома, а иногда — поактивнее провести: погулять, в парк сходить", — передаёт слова актрисы "Московский комсомолец".

Её сын Герман недавно начал посещать театральную студию и проявляет интерес к актерской профессии. В семье Екатерины важна гармония и участие супруга в воспитании ребенка. Екатерина считает важным поддерживать романтические отношения с мужем Русланом Пановым через мелкие, но значимые поступки.

Она также призналась, что раньше реагировала на негативные комментарии в Интернете, но теперь предпочитает банить хейтеров, окружая себя поддерживающими людьми.