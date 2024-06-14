60-летняя Лолита не постеснялась выступить в мини-платье: артистка спела на открытии веранды ресторана

Певица Лолита Милявская выступила хэдлайнером на открытии веранды ресторана Peach, что было запечатлено Марией Погребняк в социальных сетях.
На мероприятии 60-летняя Лолита появилась в облегающем черном мини-платье с пышными рукавами и туфлях на высоких каблуках. Её волосы были уложены с объемом у корней, а макияж выполнен в вечернем стиле, что придавало ей элегантный и эффектный вид, сообщает "Газета.Ru".
Недавно Лолита призналась, что полностью отказалась от алкоголя, что помогло ей похудеть. Артистка сообщила, что не следовала специальным диетам, а потеряла вес благодаря лечению у эндокринолога.
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