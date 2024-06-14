60-летняя Лолита не постеснялась выступить в мини-платье: артистка спела на открытии веранды ресторана

Лолита выступила в облегающем мини-платье на открытии веранды ресторана

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская выступила хэдлайнером на открытии веранды ресторана Peach, что было запечатлено Марией Погребняк в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Марии Погребняк by Мария Погребняк

На мероприятии 60-летняя Лолита появилась в облегающем черном мини-платье с пышными рукавами и туфлях на высоких каблуках. Её волосы были уложены с объемом у корней, а макияж выполнен в вечернем стиле, что придавало ей элегантный и эффектный вид, сообщает "Газета.Ru".

Недавно Лолита призналась, что полностью отказалась от алкоголя, что помогло ей похудеть. Артистка сообщила, что не следовала специальным диетам, а потеряла вес благодаря лечению у эндокринолога.

Ранее сообщалось, что МакSим возвращается на сцену после лечения и готовит большой концерт.