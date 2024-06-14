Зепюр Брутян ответила на нападки Агаты Муцениеце: не получится меня уязвить

Жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян опубликовала философский пост после нападок Агаты Муцениеце.
Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* своё красивое фото и поразмышляла о том, что она выше всех нападок.
"Tо, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их", — написала супруга звезды сериала "Мажор".
Брутян отметила, что ей удаётся всегда оставаться твёрдой и умной, несмотря на попытки её поколебать и уязвить.
Ранее Агата Муцениеце предположила, что счастье Павла Прилучного и Зепюр Брутян показное. Она призвала экс-супруга быть добрее и не уклоняться от выплаты алиментов их общим детям.
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