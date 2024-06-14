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Зепюр Брутян ответила на нападки Агаты Муцениеце: не получится меня уязвить

Зепюр Брутян с достоинством перенесла нападки Муцениеце

0:55
Шоу-бизнес

Жена актёра Павла Прилучного Зепюр Брутян опубликовала философский пост после нападок Агаты Муцениеце.

Зепюр Брутян с достоинством перенесла нападки Муцениеце
Фото: https://www.instagram.com/zepyur_brutyan by Инстаграм Зепюр Брутян is licensed under public doman

Зепюр Брутян опубликовала в "Инстаграме"* своё красивое фото и поразмышляла о том, что она выше всех нападок.

"Tо, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их", — написала супруга звезды сериала "Мажор".

Брутян отметила, что ей удаётся всегда оставаться твёрдой и умной, несмотря на попытки её поколебать и уязвить.

Ранее Агата Муцениеце предположила, что счастье Павла Прилучного и Зепюр Брутян показное. Она призвала экс-супруга быть добрее и не уклоняться от выплаты алиментов их общим детям.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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