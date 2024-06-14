Прохор Шаляпин заявил, что он и Анастасия Волочкова — это две реликвии Руси

Певец Прохор Шаляпин признался, что он не вполне честно зарабатывает деньги.
Выпускник "Фабрики звёзд" заверил, что вовсе не зациклен на деньгах, а просто не любит бедность.
"Две реликвии Руси — это я и Анастасия Волочкова. На нас вся надежда. Мы спасём шоу-бизнес", — заявил Прохор в интервью Анфисе Чеховой в её YouTube-шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой".
Артист раскрыл источник своих доходов.
"Всю жизнь я зарабатывал пением и лёгким аферизмом", — объяснил Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Анастасией Волочковой.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.