Прохор Шаляпин заявил, что он и Анастасия Волочкова — это две реликвии Руси

Прохор Шаляпин заявил, что на нём и на Волочковой держится весь шоу-бизнес

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин признался, что он не вполне честно зарабатывает деньги.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Выпускник "Фабрики звёзд" заверил, что вовсе не зациклен на деньгах, а просто не любит бедность.

"Две реликвии Руси — это я и Анастасия Волочкова. На нас вся надежда. Мы спасём шоу-бизнес", — заявил Прохор в интервью Анфисе Чеховой в её YouTube-шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой".

Артист раскрыл источник своих доходов.

"Всю жизнь я зарабатывал пением и лёгким аферизмом", — объяснил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Анастасией Волочковой.