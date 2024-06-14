Регина Тодоренко рассказала о подорванном во время работы на ТВ здоровье

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как труд на телевидении отразился на её здоровье.
Регина Тодоренко опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она лёжа мучается от болей в спине.
"16 лет работы на телевидении дают о себе знать, или никто не говорил, что после 30 будет легко", — написала звезда ТВ накануне своего дня рождения.
Тодоренко исполняется 34 года. Член жюри шоу "Маска" признала, что часто переоценивает свои силы и чрезмерно загружает себя работой. Она посоветовала подписчикам беречь себя и своих близких.
Ранее Регина Тодоренко рассказала, что хочет родить третьего ребёнка.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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