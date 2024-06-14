Ксения Бородина высмеяла внешность победительницы конкурса красоты: "Маразм крепчает"

Телеведущая Ксения Бородина возмущена тем, что конкурс красоты в штате Алабама выиграла девушка с ожирением.
Звезду "Дома-2" поразила новость о том, что победительницей конкурса красоты в США стала 160-килограммовая девушка по имени Сара Милликен.
Бородина отметила, что не хочет кого-то обидеть, однако она не одобряет пропаганду ожирения.
"Маразм крепчает с каждым годом всё больше и больше", — выразила своё мнение звезда ТВ.
Ксения отметила, что "Мисс Алабама" не только выглядит некрасиво, но она к тому же своим внешним видом нормализует проблему ожирения.
"Этот вес просто опасен для здоровья, и пропагандировать подобное — выступать против здоровья целой страны", — заявила Бородина.
Ранее телеведущая Ксения Бородина научилась доить корову.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.