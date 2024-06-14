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Ксения Бородина высмеяла внешность победительницы конкурса красоты: "Маразм крепчает"

Ксения Бородина раскритиковала внешность победительницы конкурса красоты в США

0:53
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина возмущена тем, что конкурс красоты в штате Алабама выиграла девушка с ожирением.

Ксения Бородина раскритиковала внешность победительницы конкурса красоты в США
Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman

Звезду "Дома-2" поразила новость о том, что победительницей конкурса красоты в США стала 160-килограммовая девушка по имени Сара Милликен.

Бородина отметила, что не хочет кого-то обидеть, однако она не одобряет пропаганду ожирения.

"Маразм крепчает с каждым годом всё больше и больше", — выразила своё мнение звезда ТВ.

Ксения отметила, что "Мисс Алабама" не только выглядит некрасиво, но она к тому же своим внешним видом нормализует проблему ожирения.

"Этот вес просто опасен для здоровья, и пропагандировать подобное — выступать против здоровья целой страны", — заявила Бородина.

Ранее телеведущая Ксения Бородина научилась доить корову.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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