Рэпер Моргенштерн* наговорил гадости про бывшую жену Дилару: "Ангельский образ пал"

Рэпер Алишер Моргенштерн* осыпал бывшую жену Дилару Зинатуллину обвинениями.
26-летний рэпер Моргенштерн* негативно высказался об экс-супруге Диларе Зинатуллине. Рэпер уверен, что девушка настояла на их свадьбе из меркантильных соображений. Рэпер считает, что Дилара сделала ему предложение руки и сердца с целью получить гражданство Израиля.
"Ангельский образ пал", — заявил музыкант в шоу "Вписка".
Поклонники пары считают, что разрыв Дилары с Алишером связан с многочисленными изменами Моргенштерна. Пара встречалась со школьной скамьи, однако их брак потерпел крах в короткие сроки.
Ранее Моргенштерн* предложил возлюбленной Лизе Василенко завести детей.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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