Рэпер Моргенштерн* наговорил гадости про бывшую жену Дилару: "Ангельский образ пал"

Рэпер Моргенштерн* обвинил экс-супругу Дилару в меркантильности

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* осыпал бывшую жену Дилару Зинатуллину обвинениями.

Фото: https://vk.com/morgenshtern/apps by ВК-аккаунт Моргенштерна is licensed under public doman

26-летний рэпер Моргенштерн* негативно высказался об экс-супруге Диларе Зинатуллине. Рэпер уверен, что девушка настояла на их свадьбе из меркантильных соображений. Рэпер считает, что Дилара сделала ему предложение руки и сердца с целью получить гражданство Израиля.

"Ангельский образ пал", — заявил музыкант в шоу "Вписка".

Поклонники пары считают, что разрыв Дилары с Алишером связан с многочисленными изменами Моргенштерна. Пара встречалась со школьной скамьи, однако их брак потерпел крах в короткие сроки.

Ранее Моргенштерн* предложил возлюбленной Лизе Василенко завести детей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом