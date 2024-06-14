Рэпер Моргенштерн* заявил, что не желает возвращаться в Россию: "Мы вели переговоры"

Моргенштерн* передумал возвращаться в Россию

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* признался, что пытался прощупать почву по поводу своего возможного возвращения в Россию.

Фото: https://vk.com/morgenshtern/apps by ВК-аккаунт Моргенштерна is licensed under public doman

Моргенштерн* заверил, что больше не стремится вернуться в Россию, хотя пытался каким-либо образом получить возможность снова попасть на Родину.

"Мы вели переговоры. Не сказать, что я от чего-то отказался, либо на что-то согласился. Просто, оказывается, я возвращаться-то и не хочу", — заявил рэпер в шоу "Вписка".

Единственное, что влияет на его желание вернуться в РФ, это возможность встретиться с бабушкой, по которой он очень скучает. Хотел бы Алишер также побывать на своей малой родине — в Башкортостане.

"В Москву я не хочу. Шоу-биз этот, эти движения с охранниками 24 на 7, я такого не хочу", — сказал музыкант.

Ранее сообщалось, что музыканта Эдуарда Шарлота, который вернулся в Россию, посадили в СИЗО. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом