Рэпер Моргенштерн* заявил, что не желает возвращаться в Россию: "Мы вели переговоры"

Рэпер Алишер Моргенштерн* признался, что пытался прощупать почву по поводу своего возможного возвращения в Россию.
Моргенштерн* заверил, что больше не стремится вернуться в Россию, хотя пытался каким-либо образом получить возможность снова попасть на Родину.
"Мы вели переговоры. Не сказать, что я от чего-то отказался, либо на что-то согласился. Просто, оказывается, я возвращаться-то и не хочу", — заявил рэпер в шоу "Вписка".
Единственное, что влияет на его желание вернуться в РФ, это возможность встретиться с бабушкой, по которой он очень скучает. Хотел бы Алишер также побывать на своей малой родине — в Башкортостане.
"В Москву я не хочу. Шоу-биз этот, эти движения с охранниками 24 на 7, я такого не хочу", — сказал музыкант.
Ранее сообщалось, что музыканта Эдуарда Шарлота, который вернулся в Россию, посадили в СИЗО. Его обвинили в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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